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16:35, 22 января 2024Забота о себе

46-летняя телеведущая рассказала о борьбе с раком

Телеведущая Николь Берли после химиотерапии решила выйти в эфир без парика

Кадр: @nicholeberlie

Американская телеведущая Николь Берли столкнулась с выпадением волос после химиотерапии и приняла нестандартное решение. О борьбе журналистки с раком сообщило издание People.

46-летняя журналистка лечится от рака груди и проходит курс химиотерапии. Когда волосы начали выпадать, она расстроилась, увидев залысины, и побрилась наголо. «Я лысая, все еще привыкаю к этому, но мне нравится. Труднее было видеть, как волосы выпадают, пусть они и были у меня длиной не более 2,5 сантиметра», — рассказала женщина на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Берли, она решила отказаться от парика и выйти в эфир лысой. «Это я! И такой буду еще несколько месяцев», — заявила она.

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      Александра Лисица
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