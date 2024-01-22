46-летняя телеведущая рассказала о борьбе с раком

Телеведущая Николь Берли после химиотерапии решила выйти в эфир без парика

Американская телеведущая Николь Берли столкнулась с выпадением волос после химиотерапии и приняла нестандартное решение. О борьбе журналистки с раком сообщило издание People.

46-летняя журналистка лечится от рака груди и проходит курс химиотерапии. Когда волосы начали выпадать, она расстроилась, увидев залысины, и побрилась наголо. «Я лысая, все еще привыкаю к этому, но мне нравится. Труднее было видеть, как волосы выпадают, пусть они и были у меня длиной не более 2,5 сантиметра», — рассказала женщина на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Берли, она решила отказаться от парика и выйти в эфир лысой. «Это я! И такой буду еще несколько месяцев», — заявила она.

Ранее американская актриса, известная по ролям сериалах «Чарльз в ответе» и «Спасатели Малибу» Николь Эггерт, которой диагностировали рак груди второй стадии, рассказала о первых симптомах заболевания. По словам знаменитости, сначала она набрала более 10 килограммов, а через три месяца почувствовала сильную, пульсирующую боль в левой груди.