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11:33, 10 января 2024Забота о себе

Популярная актриса рассказала о первых симптомах рака груди

У актрисы Николь Эггерт диагностирован рак груди второй стадии

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская актриса, известная по ролям сериалах «Чарльз в ответе» и «Спасатели Малибу» Николь Эггерт, которой диагностировали рак груди второй стадии, рассказала о первых симптомах заболевания. Ее слова приводит People.

51-летняя Эггерт отметила, что узнала о диагнозе в начале декабря. Однако, по ее словам, тревожные симптомы начались намного раньше: сначала она набрала более 10 килограммов, а через три месяца, в октябре, ощутила сильную, пульсирующую боль в левой груди. Популярная актриса вспомнила, что поначалу списала эти симптомы на менопаузу, но, проведя самодиагностику, она заметила уплотнение в молочной железе. «Я немедленно пошла к своему терапевту. Она сказала, что мне нужно срочно пройти обследование», — говорит Эггерт.

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Звезда «Спасателей Малибу» утверждает, что сдача анализов и ожидание результатов заняли несколько недель. В конце концов врачи диагностировали у Эггерт рак молочной железы второй стадии, теперь, по ее словам, ей предстоит начать терапию. «Вопрос лишь в том, нужно ли мне пройти лечение до операции или они могут вырезать опухоль, а потом я проведу лечение», — объяснила артистка.

Эггерт призналась, что находится в панике с той минуты, как узнала о диагнозе. Она добавила, что тревогу усиливает мысль о 12-летней дочери, о которой некому позаботиться, кроме нее.

Ранее сообщалось, что у актрисы, комика и автора-исполнителя Кейт Микуччи, известной по роли в сериале «Теория большого взрыва» диагностировали рак легких. 43-летняя актриса в социальных сетях рассказала, что ей сделали операцию и удалили опухоль.

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      Екатерина Улитина
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