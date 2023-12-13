У 43-летней актрисы из популярного сериала нашли рак легких

Актриса Кейт Микуччи сообщила, что ей диагностировали рак легких

У 43-летней американской актрисы, комика и автора-исполнителя Кейт Микуччи, получившей всемирную известность после роли в популярном сериале «Теория большого взрыва», врачи диагностировали рак легких. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном на ее странице в TikTok.

В видео, которое Микуччи записала из больничной палаты, она отметила, что никогда не курила, поэтому найденное в ее легких злокачественное образование стало сюрпризом. По ее словам, она случайно узнала о болезни, когда сдавала обычный анализ крови: он показал сильное отклонение от нормы одного показателя.

Я пошла к врачу, который сделал несколько сканирований. Он исследовал мое сердце и именно там заметил пятно в легком Кейт Микуччи актриса, комик

Актриса рассказала, что, несмотря на плохие новости, ей очень повезло, так как врачи заметили рак на ранней стадии. Это позволило им провести операцию и полностью удалить пораженные участки, отметила актриса. Микуччи добавила, что сейчас она находится в больнице, где восстанавливается после операции. Ближайшее время она планирует посвятить здоровью, после чего собирается вернуться к обычному режиму жизни.

Ранее сообщалось, что рак был диагностирован у актера Кена Хадсона Кэмпбелла, известному по роли Санта-Клауса в фильме «Один дома». Из-за онкологического заболевания ему предстоит сложная операция по удалению части челюсти и ее реконструкции.