Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:17, 22 января 2024Силовые структуры

ФСБ поймала пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны россиянина

ФСБ задержала жителя Алтая за попытку теракта на объекте Минобороны

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сотрудники ФСБ поймали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. По данным спецслужбы, мужчина 1979 года рождения с помощью коктейля Молотова собирался поджечь военное здание.

Задержанный действовал по заданию куратора из запрещенной в России военизированной террористической организации. Его обезвредили при попытке нападения. С санкции суда россиянин арестован.

12 января сообщалось, что в Удмуртии суд продлил до 16 марта арест 33-летнему обвиняемому в подготовке теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске. Преступление готовилось по заданию Украины. Мужчина планировал использовать самодельное взрывное устройство: у него изъяли компоненты для изготовления СВУ и средства связи с перепиской с украинскими кураторами.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Выживший при падении Falcon 10 в Афганистане дошел до села и жестами попросил о помощи. Что известно об авиакатастрофе?

      В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения

      Эксперты развеяли популярные мифы об алкоголе и похмелье

      Рябков заявил об условии соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

      В Днепропетровской области Украины произошел пожар на предприятии

      В России собрались ослабить контроль за тратами на строительство самолетов

      Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

      ФСБ поймала пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны россиянина

      Капризов оформил хет-трик и стал первой звездой матча НХЛ

      Россиянин сообщил в полицию о летящей на Украину «заминированной жене»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше