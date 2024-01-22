ФСБ поймала пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны россиянина

ФСБ задержала жителя Алтая за попытку теракта на объекте Минобороны

Сотрудники ФСБ поймали жителя Алтайского края, пытавшегося совершить теракт на объекте Минобороны России в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. По данным спецслужбы, мужчина 1979 года рождения с помощью коктейля Молотова собирался поджечь военное здание.

Задержанный действовал по заданию куратора из запрещенной в России военизированной террористической организации. Его обезвредили при попытке нападения. С санкции суда россиянин арестован.

12 января сообщалось, что в Удмуртии суд продлил до 16 марта арест 33-летнему обвиняемому в подготовке теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске. Преступление готовилось по заданию Украины. Мужчина планировал использовать самодельное взрывное устройство: у него изъяли компоненты для изготовления СВУ и средства связи с перепиской с украинскими кураторами.