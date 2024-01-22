Уборка наледи с балконов приведет к росту тарифов ЖКХ

Депутат Якубовский: при очистке балконов коммунальщиками тарифы ЖКХ вырастут

Уборка снега с балконов жилых домов приведет к росту тарифов ЖКХ. Об этом РИА Новости заявил член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Реализация такого нововведения будет связана и с другой проблемой. Предоставить представителям коммунальных служб доступ в квартиры довольно затруднительно. Это показывает практика проверки газового оборудования в домах, отметил Якубовский. Депутат добавил, что более эффективным будет обязать управляющие компании визуально осматривать дома на предмет наледи и доводить информацию до собственников балконов.

По словам другого члена Комитета, Сергея Колунова, очистка балконов также требует навыка промышленного альпинизма и наличия спецоборудования.

Услуга по очистке балконов может войти в регулярно повышающийся тариф на содержание общего имущества, считает автор инициативы, первый зампред Комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова. По мнению депутата, не все жильцы, в особенности пенсионеры и инвалиды, в состоянии самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков.