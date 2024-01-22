В России предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

«Известия»: в Госдуме предложили поручить очистку балконов коммунальным службам

Первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова предложила поручить очистку балконов от снега и наледи коммунальным службам. Об этом пишут «Известия».

Депутат отметила, что образование льда на крышах — значимый фактор риска для жителей. По ее словам, случаи схода льда — не единичны. Лантратова подчеркнула, что жители многоквартирных домов, в особенности люди пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями, не имеют возможности самостоятельно убирать снег и сосульки с козырьков.

Ранее депутаты Госдумы партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили на государственном уровне отменить оплату отопления на месяц при любых отключениях.