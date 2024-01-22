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13:00, 22 января 2024Силовые структуры

Двоих россиян задержали по подозрению в расправе над мужчинами в туалете

В Зеленогорске задержали юношей по подозрению в убийстве двоих мужчин в туалете

Фото: CC7 / Shutterstock / Fotodom

В Зеленогорске Красноярского края уборщица нашла 46-летнего и 47-летнего мужчин без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, рано утром женщина зашла в общественный туалет и заметила пострадавших с травмами головы. Она вызвала полицию. Отмечается, что один из мужчин был еще жив, однако его не удалось спасти.

Следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, осмотрели место трагедии и назначали ряд экспертиз. Вскоре удалось задержать подозреваемых в расправе. Ими оказались 17-летний и 19-летний местные жители. Правоохранители планируют допросить юношей.

Ранее стало известно, что в Свердловской области гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для россиянина, обвиняемого в расправе из хулиганских побуждений над медиком скорой помощи.

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      Екатерина Кашурникова
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