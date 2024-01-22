Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 22 января 2024Силовые структуры

Обвиняемому в расправе над фельдшером на Урале запросили 18 лет колонии

Обвинение запросило 18 лет строгого режима мужчине, убившему фельдшера на Урале

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Свердловской области гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для россиянина, обвиняемого в расправе из хулиганских побуждений над медиком скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый частично признал вину. Супруга и мать фельдшера попросили осудить мужчину на пожизненный срок и потребовали 20 миллионов рублей компенсации.

По данным следствия, 25 апреля пьяный злоумышленник находился на лестничной клетке многоквартирного дома, когда туда прибыла бригада скорой помощи, вызванная жильцами дома. Россиянин из хулиганских побуждений выхватил нож и напал на медицинского работника, нанеся ему колющий удар в грудь. Медика спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

      Экс-продюсер Лободы назвала Пугачеву «скифским золотом»

      Неизвестный поджег квартиру бабушки российского криптоблогера

      Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

      Песков сообщил о подготовке встреч Путина с Лукашенко

      В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о конфискации имущества за фейки

      В Кремле отреагировали на удар по Донецку

      Врач предупредил о бесполезных лекарствах при простуде

      В Кремле заявили о намерении продолжать СВО для защиты людей

      Путину доложили об ударах ВСУ по Донецку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше