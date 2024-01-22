Обвиняемому в расправе над фельдшером на Урале запросили 18 лет колонии

Обвинение запросило 18 лет строгого режима мужчине, убившему фельдшера на Урале

В Свердловской области гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для россиянина, обвиняемого в расправе из хулиганских побуждений над медиком скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый частично признал вину. Супруга и мать фельдшера попросили осудить мужчину на пожизненный срок и потребовали 20 миллионов рублей компенсации.

По данным следствия, 25 апреля пьяный злоумышленник находился на лестничной клетке многоквартирного дома, когда туда прибыла бригада скорой помощи, вызванная жильцами дома. Россиянин из хулиганских побуждений выхватил нож и напал на медицинского работника, нанеся ему колющий удар в грудь. Медика спасти не удалось.

