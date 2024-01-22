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01:26, 22 января 2024Мир

Илон Маск отказался голосовать за Байдена

Маск публично не поддержал кандидатуру Байдена на президентских выборах в США

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский бизнесмен, генеральный директор компании SpaceX Илон Макс не поддержал кандидатуру действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах в США. Он озвучил свою позицию в соцсети Х (бывшая Twitter), отказавшись голосовать за Байдена.

«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал предприниматель. Таким образом он прокомментировал свое интервью телеканалу CNBC в 2020 году, в котором признавался, что поддержал нынешнего американского лидера на предыдущих выборах.

Тем временем губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что прекращает участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в 2024 году. Он отметил, что поддержит однопартийца Дональда Трампа, хотя и признал разногласия с ним.

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      Александра Синицына
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