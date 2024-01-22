Известная модель показала улыбку на фото и вызвала споры в сети

Бывшая жена актера Венсана Касселя французская модель Тина Кунаки показала улыбку на фото и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя манекенщица предстала в зеленом жилете и белой футболке бренда Kenzo. При этом она широко улыбалась, демонстрируя зубы, на двух из которых оказались золотые накладки.

Подписчики в комментариях к публикации разделились во мнениях насчет данной особенности внешности девушки. «Зубы выглядят как гнилые», «Извини, но нет», «Отвратительные зубы», «Смотрится ужасно», «Самая красивая улыбка», «Крутые грилзы», «Уникальная красота», — написали юзеры.

Ранее в январе американский рэпер Канье Уэст установил на зубы титановые импланты и смутил фанатов своей внешностью. Папарацци запечатлели исполнителя после процедуры в окружении своей жены Бьянки Цензори и комика Криса Рока.