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07:31, 22 января 2024Ценности

Известный бренд представил наряд с декольте до пупка и смутил покупателей

Фото: @fashionova

Известный бренд Fashion Nova представил новый предмет гардероба с откровенным дизайном и смутил потенциальных покупателей. На соответствующие комментарии в соцсетях обратили внимание в Daily Star.

Модель позировала в комбинезоне Arlene Mesh с глубоким V-образным декольте до пупка и вырезами на талии. Среди прочего наряд был оформлен рюшами черного цвета и шнуровкой на спине. Стоимость данной вещи составляет 23 фунта стерлингов (2609 рублей).

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Подписчики неоднозначно отнеслись к дизайну комбинезона, о чем написали в многочисленных комментариях под постом. «Куда в таком ходить?», «А мне понравилось, выглядит сексуально», «Странный наряд», «Пошло», «Интересный дизайн», — высказывались они.

В октябре 2021 года неприличный дизайн наряда Fashion Nova вызвал споры среди покупателей. Речь идет о черном облегающем платье длины мини, которое оформлено вырезами на животе, создающими иллюзию торчащих из-под юбки стрингов.

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      Карина Черных
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