Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:08, 22 января 2024Из жизни

Неверная жена 15 километров везла мужа на крыше своей машины

В Таиланде муж проехал 15 километров по шоссе на крыше автомобиля неверной жены

Кадр: KhaoSod

В Таиланде мужчина проехал 15 километров на крыше машины, в которой находилась его неверная жена и ее любовник. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 17 января в провинции Аюттхая. Сотрудники полиции заметили проезжающий по шоссе автомобиль, на крыше которого лежал мужчина. Они остановили машину. Оказалось, автомобилем управляла 39-летняя Сунан, а на крыше она везла своего 40-летнего мужа Ситтипунта. Более того, на пассажирском сиденье находился новый возлюбленный женщины.

Ситтипунт рассказал полицейским, который женат на Сунан 20 лет, что у них есть трое детей. Он несколько раз ловил супругу на изменах, но каждый раз прощал. Недавно женщина нашла очередного любовника и попросила развод. Ситтипунт согласился и назначил время и место подписания необходимых бумаг. Его единственной просьбой было, чтобы жена пришла одна и они в последний раз пообщались наедине.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020

Однако, приближаясь к месту встречи на автомобиле, Ситтипунт увидел машину Сунан и понял, что она взяла с собой любовника. Мужчина потребовал, чтобы жена остановила машину и объяснилась, но та не стала этого делать, тогда Ситтипунт ударил ее автомобиль своим, после чего они остановились.

Он вышел из машины и попытался поговорить с супругой, но та нажала на газ. Мужчина запрыгнул на ее машину и в итоге проехал на крыше 15 километров.

Всех участников происшествия задержали. В полицейском отделении Ситтипунт заявил, что Сунан специально сильно разгонялась, пока он был на крыше, чтобы сбросить его. Женщина, в свою очередь, заявила, что муж угрожал ей из-за развода, и она взяла с собой нового возлюбленного из-за этого. Неизвестно, удалось ли сторонам конфликта прийти к согласию.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудник полиции развелся через восемь дней после свадьбы и женился на другой возлюбленной. Мужчина по имени Азим использовал так называемое правило тройного таляка, которое теперь запрещено законом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Блогера Елену Блиновскую поместили в СИЗО

      Глава МИД Венгрии высказался о работе ЕС над новым пакетом санкций против России

      Ставший хитом трек «Дымок» потребовали запретить

      Мужчина пострадал при атаке дрона-камикадзе на российский регион

      Госбанки Китая начали спасать юань

      Боррель заявил об отсутствии желаемых результатов контрнаступления ВСУ

      Неверная жена 15 километров везла мужа на крыше своей машины

      Раскрыта причина выживания пилотов разбившегося Falcon 10

      Умер олимпийский чемпион по баскетболу в составе сборной СССР

      Российский моряк рассказал об условиях на удерживаемом в Африке судне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше