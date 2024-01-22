Неверная жена 15 километров везла мужа на крыше своей машины

В Таиланде муж проехал 15 километров по шоссе на крыше автомобиля неверной жены

В Таиланде мужчина проехал 15 километров на крыше машины, в которой находилась его неверная жена и ее любовник. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 17 января в провинции Аюттхая. Сотрудники полиции заметили проезжающий по шоссе автомобиль, на крыше которого лежал мужчина. Они остановили машину. Оказалось, автомобилем управляла 39-летняя Сунан, а на крыше она везла своего 40-летнего мужа Ситтипунта. Более того, на пассажирском сиденье находился новый возлюбленный женщины.

Ситтипунт рассказал полицейским, который женат на Сунан 20 лет, что у них есть трое детей. Он несколько раз ловил супругу на изменах, но каждый раз прощал. Недавно женщина нашла очередного любовника и попросила развод. Ситтипунт согласился и назначил время и место подписания необходимых бумаг. Его единственной просьбой было, чтобы жена пришла одна и они в последний раз пообщались наедине.

Однако, приближаясь к месту встречи на автомобиле, Ситтипунт увидел машину Сунан и понял, что она взяла с собой любовника. Мужчина потребовал, чтобы жена остановила машину и объяснилась, но та не стала этого делать, тогда Ситтипунт ударил ее автомобиль своим, после чего они остановились.

Он вышел из машины и попытался поговорить с супругой, но та нажала на газ. Мужчина запрыгнул на ее машину и в итоге проехал на крыше 15 километров.

Всех участников происшествия задержали. В полицейском отделении Ситтипунт заявил, что Сунан специально сильно разгонялась, пока он был на крыше, чтобы сбросить его. Женщина, в свою очередь, заявила, что муж угрожал ей из-за развода, и она взяла с собой нового возлюбленного из-за этого. Неизвестно, удалось ли сторонам конфликта прийти к согласию.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудник полиции развелся через восемь дней после свадьбы и женился на другой возлюбленной. Мужчина по имени Азим использовал так называемое правило тройного таляка, которое теперь запрещено законом.

