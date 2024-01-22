Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:40, 22 января 2024Бывший СССР

Лавров объяснил начало СВО политикой Киева

Лавров: Россия начала СВО против зарвавшейся политики Киева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия начала специальную военную операцию (СВО) не против Украины или украинского народа, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова РИА Новости.

«Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима», — объяснил Лавров.

По его словам, власти Украины с 2014 года вели военные действия против своих же граждан и проводили политику тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в стране по-прежнему проживает большинство.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Что ответили в Крыму и Курской области?

      Мужчина надругался над 11-летней девочкой на востоке Москвы

      Валуев назвал WADA ворами

      Лавров обвинил Украину в умышленных ударах по гражданским объектам

      Лавров заявил об агонии Украины

      Сын французского генерала оказался среди погибших в Харькове наемников

      Ким Кардашьян покаталась на лыжах в костюме почти за два миллиона рублей

      Подчиненные главы ЕЦБ оказались недовольны ее работой

      Лавров объяснил начало СВО политикой Киева

      Лавров обвинил Запад в подталкивании Киева к продолжению конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше