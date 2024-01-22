Лавров объяснил начало СВО политикой Киева

Лавров: Россия начала СВО против зарвавшейся политики Киева

Россия начала специальную военную операцию (СВО) не против Украины или украинского народа, а против зарвавшегося преступного режима в Киеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает его слова РИА Новости.

«Мы вынуждены были начать военную операцию против зарвавшегося от ощущения своей безнаказанности преступного режима», — объяснил Лавров.

По его словам, власти Украины с 2014 года вели военные действия против своих же граждан и проводили политику тотальной дискриминации русскоязычных украинцев, которых в стране по-прежнему проживает большинство.