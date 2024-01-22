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21:11, 22 января 2024Из жизни

В непосредственной близости от Солнечной системы нашли загадочные объекты

The Guardian: возле Солнечной системы найдены загадочные объекты

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Шведская исследовательница Беатрис Вильярроэль и международная группа ученых нашли на сохранившихся с 1950-х годов фотографиях звездного неба загадочные объекты, которые могли находиться в непосредственной близости от Солнечной системы. Об этом сообщает издание The Guardian.

Вильярроэль ищет на старых астрономических снимках объекты, напоминающие искусственные спутники. У них есть общие черты, нехарактерные для других небесных тел: они внезапно появляются, ярко светятся и слишком быстро исчезают. Считается, что их не должно быть на снимках звездного неба, сделанных до 1957 года, когда был запущен первый космический корабль, однако они есть и, как полагает исследовательница, нуждаются в объяснении.

Последнее исследование Вильярроэль, опубликованное в декабрьском номере научного журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает три ярких объекта, снятых Паломарской обсерваторией 19 июля 1952 года. Они располагались на расстоянии 10 угловых секунд друг от друга и исчезли в течение 50 минут.

В статье рассматриваются две версии, объясняющие их появление. Если предположить, что это три независимых объекта, то они должны были находиться на расстоянии менее двух световых лет и, вероятно, в пределах внутренней области Солнечной системы или даже на земной орбите. По другой версии, кратковременная вспышка света растроилась на снимках из-за преломления лучей массивным объектом, который оказался между ним и Землей и послужил гравитационной линзой. Причина вспышки и природа этой гравитационной линзы неизвестны.

The Guardian отмечает, что дата, когда были сделаны снимки, хорошо известна любителям уфологии. 19 июля 1952 года несколько неопознанных объектов наблюдали в небе над Вашингтоном, в том числе над Белым домом и Капитолием. О случае широко сообщали в американской прессе. Повторные наблюдения спустя неделю вызвали озабоченность у президента США Гарри Трумэна и ЦРУ.

В другой работе Вильярроэль описываются девять источников света, зафиксированных на снимках звездного неба в апреле 1950 года. Они появились и исчезли в течение 30 минут.

Мне кажется, поиск подобных (близких) внеземных объектов очень важен, поскольку (астрономическое) сообщество преимущественно ищет объекты, которые находятся очень, очень далеко. По-моему, пришло время попробовать что-то новенькое

Беатрис ВильярроэльСтокгольмский университет
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Ранее сообщалось, что Пентагон запустил новый сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов Департамента по исследованию всех видов аномалий (AARO).

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      Олег Парамонов
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