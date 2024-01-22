Литва упрекнула Польшу за трату денег на собственную оборону вместо украинской

МИД Литвы: военные закупки Польши несравнимы с тем, сколько техники получил Киев

Военные закупки Польши несравнимо превосходят тот объем техники, который получил Киев. Так Варшаву за трату денег на собственную оборону вместо украинской упрекнул министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис в социальной сети X.

«Польша такая же по размеру страна, как и Украина, и имеет столько же населения. Польша считает, что для защиты Польши необходимо более одной тысячи танков и сотни HIMARS. Так почему же мы просим украинцев воевать, используя менее десятой части этого объема [вооружения]», — написал глава МИД.

Ландсбергис отметил, что Западу пора перейти на Украине к стратегии «победы любой ценой».

Ранее в правительстве Латвии заявили о необходимости увеличения оборонительных расходов республики до трех процентов от ВВП. Как рассказала министр экономики Аушрине Армонайте, лучше вложить накопления граждан в танк, чем «держать в носке».