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11:46, 22 января 2024Бывший СССР

Литва упрекнула Польшу за трату денег на собственную оборону вместо украинской

МИД Литвы: военные закупки Польши несравнимы с тем, сколько техники получил Киев

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военные закупки Польши несравнимо превосходят тот объем техники, который получил Киев. Так Варшаву за трату денег на собственную оборону вместо украинской упрекнул министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис в социальной сети X.

«Польша такая же по размеру страна, как и Украина, и имеет столько же населения. Польша считает, что для защиты Польши необходимо более одной тысячи танков и сотни HIMARS. Так почему же мы просим украинцев воевать, используя менее десятой части этого объема [вооружения]», — написал глава МИД.

Ландсбергис отметил, что Западу пора перейти на Украине к стратегии «победы любой ценой».

Ранее в правительстве Латвии заявили о необходимости увеличения оборонительных расходов республики до трех процентов от ВВП. Как рассказала министр экономики Аушрине Армонайте, лучше вложить накопления граждан в танк, чем «держать в носке».

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      Глеб Палехов
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