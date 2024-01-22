На Украине обвинили Зеленского в организации политических чисток

Дубинский: Зеленский начал масштабную операцию по политической зачистке

Президент Украины Владимир Зеленский подавляет оппозицию, занимаясь организацией масштабной операции по политической зачистке в преддверии завершения своего срока в марте 2024 года. В этом украинского лидера обвинил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в СИЗО в Киеве, заявление опубликовали в его Telegram-канале.

Так Дубинский отреагировал на новость о задержании бизнесмена Игоря Мазепы, который считается «близким другом» Бориса Ложкина — союзника Петра Порошенко, признанного ключевым оппонентом действующей власти на Украине. Под него, по словам политика, и было организовано это задержание. Мазепа также подозревается в инвестиционной деятельности в интересах экс-президента республики (речь идет об облигациях внутреннего государственного займа).

«Полагаю, ключевой интерес для ГБР (Государственного бюро расследований Украины — прим. «Ленты.ру»), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего "гетьмана" (прозвище Порошенко — прим. «Ленты.ру») отправят в СИЗО», — спрогнозировал Дубинский, отметив, что эти события случатся не позднее февраля или марта.

По его мнению, команда Зеленского преследует цель не допустить оппозицию к участию в коалиционному правительству, которое скорее всего придет на смену «неэффективной монополии» президентской партии «Слуга народа» под давлением западных партнеров.

19 января стало известно о задержании Игоря Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской гидроэлектростанцией. Его брата Юрия также подозревают в участии в преступной группировке, его отправили под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен.