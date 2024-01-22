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08:55, 22 января 2024Мир

На Западе назвали бесполезными попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Politico: попытки лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение Европарламента (ЕП) подать иск против Еврокомиссии (ЕК) из-за разморозки 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС оторваны от реальности и бесполезны. Об этом заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства в Вашингтоне Далибор Рохач в статье для Politico.

Он отметил, что впереди много моментов, когда Венгрия сможет сорвать вступление Украины в Евросоюз, поскольку Еврокомиссия только начала проверку украинского законодательства, что обычно занимает от одного до двух лет, после чего странам объединения надо совместно принять общую переговорную позицию.

«Даже если отбросить в сторону неизбежную перспективу того, что другие страны-члены будут возражать против прогресса Украины на переговорах о вступлении, идея о том, что ЕС может обойти венгерский вызов, лишив Будапешт права голоса, является фантазией», — подчеркнул Рохач.

Ранее Венгрия обвинила Европарламент в давлении на правительство страны путем вымогательства из-за того, что тот хочет привлечь Еврокомиссию к ответственности за разблокирование 10,2 миллиарда евро, на которые Венгрия имеет законное право.

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      Семен Александров
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