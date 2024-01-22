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14:33, 22 января 2024Силовые структуры

Названа полная сумма задолженности блогера Блиновской по налоговым платежам

Блогер Елена Блиновская должна ФНС почти 1,42 миллиарда рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Задолженность блогера Елены Блиновской по налоговым платежам составила почти 1,42 миллиарда рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на базу Федеральной налоговой службой (ФНС).

Согласно данным, блогерша должна ФНС 1 миллиард 419 миллионов 669 тысяч 176 рублей 62 копейки.

Ранее Следственный комитет России заявил ходатайство об ужесточении меры пресечения для Елены Блиновской. Ведомство попросило суд отменить домашний арест и отправить блогера под стражу.

Кроме того, против создательницы марафонов было возбуждено новое уголовное дело, по которому ей грозит до 16 лет лишения свободы. В отношении нее также расследуется два других уголовных дела — по статье 198 («Уклонение от уплаты налогов») и 174 («Отмывание денег») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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