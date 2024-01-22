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11:27, 22 января 2024Россия

Названа возможная дата рассмотрения законопроекта о конфискации за фейки

Депутат Крашенинников: проект о конфискации за фейки могут рассмотреть 24 января

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Проект закона о конфискации за фейки могут рассмотреть в первом чтении 24 января. Эту дату назвал депутат Государственной Думы, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников, его слова приводит «Интерфакс».

По словам депутата, в понедельник, 22 января, после внесения документа в Думу, поступило предложение разослать его всем депутатам для оперативного рассмотрения. «Есть предложение (...) рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в среду», — сообщил парламентарий. В понедельник законопроект будет рассмотрен комитетом Госдумы по законодательству.

Проект закона предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширить перечень преступлений, по которым она возможна.

Так, к ним предлагается отнести преступления, связанные с публичным распространением ложной информации об армии России, а также с публичными призывами к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства.

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