Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:45, 22 января 2024Экономика

Названы последствия резкого роста золотых резервов России

Аналитик Марголин: рост золотых запасов укрепляет финансовую устойчивость России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Резкий рост золотых резервов России укрепляет финансовую устойчивость отечественной экономики. Этот фактор поможет обеспечить дополнительную защиту от внешних воздействий, включая международные санкции и валютные колебания, заявил политтехнолог Илья Марголин. Названые им последствия приводит «Прайм».

Как уточнил эксперт, увеличение золотых запасов также может служить защитой от различных геополитических рисков. «Увеличение доли золота в резервах может быть обоснованным в контексте диверсификации активов и создания более устойчивого портфеля резервов», — пояснил аналитик.

Кроме того, наращивание доли золота в резервах страхует от рисков блокировки ценных бумаг и активов в других валютах, как это произошло в случае с замораживанием российских активов в западных странах. Еще одним полезным свойством прироста золотых резервов является высокая ликвидность этого драгоценного металла — при необходимости его можно быстро обменять на другие валюты, заключил Марголин.

В середине января агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ сообщило, что по итогам 2023 года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. В физическом выражении показатель за 12 месяцев увеличился до 2350 тонн. За месяц вложения в золото выросли на 4 миллиарда долларов, а доля драгоценного металла в структуре резервов поднялась до 25,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появились первые фото выживших в крушении самолета в Афганистане. Один из них смог дойти до деревни и попросить помощи

      Сын украинского бизнесмена пытался сбежать за границу и попался

      Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

      Россиянин приставал в подъезде к ребенку и получил более 12 лет

      Соавтор законопроекта о конфискации имущества за фейки объяснил цель инициативы

      Стоимости аренды квартир в Москве предрекли рост

      Офицер США по-русски призвал к максимальной агрессии против России. Он привел в пример атомные бомбардировки Японии

      Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике на пляже

      Друзья разбогатели на 4,5 миллиона рублей благодаря походу в туалет

      Глава UFC ответил на вопрос о возвращении Макгрегора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше