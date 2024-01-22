Названы последствия резкого роста золотых резервов России

Аналитик Марголин: рост золотых запасов укрепляет финансовую устойчивость России

Резкий рост золотых резервов России укрепляет финансовую устойчивость отечественной экономики. Этот фактор поможет обеспечить дополнительную защиту от внешних воздействий, включая международные санкции и валютные колебания, заявил политтехнолог Илья Марголин. Названые им последствия приводит «Прайм».

Как уточнил эксперт, увеличение золотых запасов также может служить защитой от различных геополитических рисков. «Увеличение доли золота в резервах может быть обоснованным в контексте диверсификации активов и создания более устойчивого портфеля резервов», — пояснил аналитик.

Кроме того, наращивание доли золота в резервах страхует от рисков блокировки ценных бумаг и активов в других валютах, как это произошло в случае с замораживанием российских активов в западных странах. Еще одним полезным свойством прироста золотых резервов является высокая ликвидность этого драгоценного металла — при необходимости его можно быстро обменять на другие валюты, заключил Марголин.

В середине января агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ сообщило, что по итогам 2023 года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. В физическом выражении показатель за 12 месяцев увеличился до 2350 тонн. За месяц вложения в золото выросли на 4 миллиарда долларов, а доля драгоценного металла в структуре резервов поднялась до 25,6 процента.