Обнаружены крупные залежи воды на Марсе

Geophysical Research Letters: на Марсе обнаружили крупные залежи воды

Межпланетная станция Mars Express обнаружила свидетельства наличия крупных залежей воды в формации Medusae Fossae на Марсе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений, проведенные с помощью радара станции, и обнаружили, что выявленные 15 лет назад отложения глубиной несколько километров, на самом деле гораздо толще, чем считалось ранее, и залегают на глубинах вплоть до 3,7 километра. Данные соответствуют сигналам, отраженным от слоистого льда, и похожи на сигналы от полярных шапок Марса.

В случае таяния всего льда в Medusae Fossae, планета покроется слоем воды от 1,5 до 2,7 метра, что соответствует объему Красного моря. Размер и расположение ледяных отложений делает их потенциально очень ценными для будущих исследований Марса, в том числе в качестве ресурса для возможных колоний. Однако пока что этот резервуар недоступен, поскольку покрыт слоем реголита толщиной несколько сотен метров.

Ранее ученые Планетологического института определили максимальные сроки появления сетей марсианских долин, образованных проточной водой. Размыв происходил очень медленно и мог охватывать сотни миллионов лет.