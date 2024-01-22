Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:29, 22 января 2024Наука и техника

Обнаружены крупные залежи воды на Марсе

Geophysical Research Letters: на Марсе обнаружили крупные залежи воды

Изображение: Smithsonian Institution / Planetary Science Institute

Межпланетная станция Mars Express обнаружила свидетельства наличия крупных залежей воды в формации Medusae Fossae на Марсе. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, кратко о нем рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений, проведенные с помощью радара станции, и обнаружили, что выявленные 15 лет назад отложения глубиной несколько километров, на самом деле гораздо толще, чем считалось ранее, и залегают на глубинах вплоть до 3,7 километра. Данные соответствуют сигналам, отраженным от слоистого льда, и похожи на сигналы от полярных шапок Марса.

В случае таяния всего льда в Medusae Fossae, планета покроется слоем воды от 1,5 до 2,7 метра, что соответствует объему Красного моря. Размер и расположение ледяных отложений делает их потенциально очень ценными для будущих исследований Марса, в том числе в качестве ресурса для возможных колоний. Однако пока что этот резервуар недоступен, поскольку покрыт слоем реголита толщиной несколько сотен метров.

Ранее ученые Планетологического института определили максимальные сроки появления сетей марсианских долин, образованных проточной водой. Размыв происходил очень медленно и мог охватывать сотни миллионов лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Там упомянуты земли шести регионов

      Блиновская заявила о невиновности после обвинения по новой статье

      Парня российской порноактрисы приговорили к колонии за расправу над ней

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-25 в Харьковской области

      Российские войска поразили французскую САУ Caesar

      Принц Гарри передумал судиться с газетой и отозвал иск о клевете

      Ученые предложили построить флот из парусных космических кораблей

      Евросоюз оказался в долгах из-за поставок оружия на Украину

      Иностранец по незнанию привез в Россию контрабанду и оказался под угрозой тюрьмы

      В Словакии начало конфликта на Украине объяснили тягой НАТО к границе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше