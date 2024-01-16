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19:46, 16 января 2024Наука и техника

Определен срок появления речных долин на Марсе

Earth and Planetary Science Letters: определен срок появления долин на Марсе

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Планетологического института определили максимальные сроки появления сетей марсианских долин, образованных проточной водой. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Сети марсианских долин сформировались более трех миллиардов лет назад и долгое время считались одними из самых убедительных свидетельств наличия жидкой воды на раннем Марсе. Предыдущая работа показала, что для размыва этих долин потребовалось как минимум несколько десятков тысяч лет. В новой работе был определен максимальный срок, охватывающий сотни миллионов лет.

Исследователи проанализировали возраст кратеров, возникших до и после долин, чтобы установить максимальный срок, который мог потребоваться для формирования сети. Оказалось, что размыв происходил очень медленно, также как это наблюдается в пустыне Атакама в Чили. Одно из объяснений состоит в том, что эрозия могла быть затруднена из-за скоплений больших валунов в русле. Согласно альтернативной гипотезе, речные потоки возникали очень редко, при благоприятных условиях, вызванных вулканической активностью или колебаниями наклона оси планеты и ее орбиты.

Ранее ученые Университета Аризоны доказали, что Марс в недавнем прошлом был более геологически активным, чем считалось ранее. Они выявили признаки существования гигантского мантийного шлейфа под регионом, называемым Равниной Элизий.

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      Александр Еникеев
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