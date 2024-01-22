Опубликовано новое видео с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 россиянами

«Талибан» опубликовал видео с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 россиянами

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) опубликовало в соцсети Х (бывший Twitter) несколько новых видео с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 россиянами. Ролики размещены в Telegram-канале Shot.

На одном из появившихся в сети видео медики обрабатывают раны пострадавшего при крушении самолета, на другом — россиянам помогают спуститься из вертолета. Как уточняет источник, бизнесмен Анатолий Евсюков и его супруга, которые находились на борту Falcon 10, пока официально считаются пропавшими без вести.

Ранее стало известно, что четырех членов экипажа, выживших после авиакатастрофы в Афганистане, доставили в Кабул. Представитель запрещенной в России организации «Талибан» заявил, что им была оказана первая помощь.