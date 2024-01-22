Орбана вновь позвали на Украину

Вице-премьер Стефанишина предложила премьеру Венгрии Орбану посетить Украину

В Киеве вновь позвали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину. С таким предложением вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции республики Ольга Стефанишина выступила в интервью французскому журналу Le Point.

Она предложила Орбану приехать и посмотреть, «что представляет собой Украина» сегодня. «Его давно приглашают на Украину, а он не был там уже десять лет. Возможно, не был ни разу с тех пор, как стал премьер-министром. Лучший способ начать что-то менять — сделать так, чтобы он увидел страну, о которой говорит», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что в вопросе вступления Украины в Европейский союз (ЕС) многое будет зависеть «от ЕС, его реформ, выборов и председательства Венгрии».

В интервью Стефанишина также заявляла, что в ближайшие несколько лет украинские власти смогут выполнить все условия, необходимые для евроинтеграции республики.