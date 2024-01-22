Пассажир попытался открыть дверь самолета в полете и избежал наказания

Пассажир Air Canada в состоянии кризиса попытался открыть дверь во время полета

Пассажир авиакомпании Air Canada попытался открыть дверь самолета во время полета и избежал санкций. Подробностями истории поделилось издание CBC News.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Лондона в Торонто. Члены экипажа задержали нарушителя порядка и сразу после посадки в международном аэропорту Торонто Пирсон передали его полиции. По данным издания, пожилой мужчина не был наказан, поскольку находился «в состоянии кризиса» и его действия были непреднамеренными.

Представители перевозчика подтвердили, что на их рейсе произошла нештатная ситуация. «Наши экипажи имеют подобный опыт и соответствующим образом справились с ситуацией, полет продолжился в обычном режиме до пункта назначения», — говорится в их письменном заявлении.

Ранее другой пассажир Air Canada сразу после посадки открыл дверь самолета и выпал на взлетную полосу. Его доставили с травмами в больницу.

