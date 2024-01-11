Пассажир открыл дверь самолета, выпал на взлетную полосу и угодил в больницу

Пассажир Air Canada открыл дверь самолета, выпал из него и угодил в больницу

Пассажир рейса авиакомпании Air Canada сразу после посадки открыл дверь самолета, выпал на взлетную полосу и угодил в больницу. Подробности истории сообщает CityNews.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, который 8 января должен был вылететь из международного аэропорта Торонто Пирсон в Дубай. Зайдя в салон, мужчина, вместо того чтобы занять свое место, прошел в противоположный конец воздушного судна, открыл дверь и выпал на полосу.

Как пишет источник, после падения он получил травмы и был доставлен в больницу. Рейс, на борту которого находились 319 пассажиров, пришлось задержать на шесть часов.

Ранее пассажир самолета Alaska Airlines, дверь которого оторвалась во время полета, назвал этот рейс разверзшимся адом. Он рассказал, что сначала послышался сильный хлопок, после чего произошла полная разгерметизация салона.