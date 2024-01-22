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06:01, 22 января 2024Интернет и СМИ

Девушка похудела ради мужа и столкнулась с неожиданным последствием

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, как сумела значительно похудеть ради мужа, но столкнулась с неожиданным последствием и захотела развестись. Многие комментаторы поддержали ее решение.

По словам 28-летней авторши, они с мужем вместе уже семь лет, у них есть общий ребенок. После родов она набрала вес и стала меньше уделять внимания внешности, поскольку была занята заботой о ребенке.

В какой-то момент супруг девушки начал отпускать в ее адрес комментарии о том, что ей следовало бы заняться спортом и снова начать краситься. Мужчина даже предложил нанять няню, чтобы у жены было больше времени на себя, однако она отказалась, мотивируя это желанием уделять больше внимания ребенку. «Тогда он рассердился и начал вести себя холодно по отношению ко мне. Месяцами мы не обнимались, не целовались, не было никакой романтики или любых проявлений любви. Моя самооценка упала на дно», — поделилась рассказчица.

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Спустя какое-то время девушка все же решила прибегнуть к услугам няни. По ее словам, она отчаянно хотела вернуть себе мужа. Авторша также начала ходить в тренажерный зал, занялась плаванием и стала есть здоровую пищу. В итоге ей удалось значительно сбросить вес. Кроме того, она начала регулярно ухаживать за волосами, а также делать процедуру по наращиванию ресниц.

На фоне этих перемен супруг девушки резко поменял к ней отношение и начал уделять ей много внимания. «Вам может показаться, что это должно было порадовать меня, но по какой-то причине это меня огорчило. Я могла думать лишь о его обидных словах, сказанных мне, когда я была на самом дне, о том, как холоден он был ко мне. Я понимаю, что нельзя насильно вызвать у человека влечение, но почему он не мог просто обнимать меня или целовать в щеку, пусть у меня и был лишний вес?» — написала рассказчица.

В итоге героиня истории сказала мужу, что хочет развестись с ним. По словам девушки, она не уверена, что снова сможет доверять ему. «А что если я снова наберу вес, или же у меня будут проблемы со здоровьем? Он снова будет относиться ко мне как к мусору?» — добавила она.

В комментариях большинство пользователей поддержали рассказчицу. «Подруга, уплывай от него подальше!», «Это именно тот тип мужчин, которые бросят тебя, если у тебя будет рак или серьезно подрывающая здоровье болезнь», «Твои чувства имеют значение, а твой муж, похоже, поверхностный или незрелый человек», — заявили они.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что спросил сестру о своем семейном прозвище и узнал неприятную правду о родственниках. По словам молодого человека, из-за открытия он поссорился с матерью.

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      Олег Давыдов
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