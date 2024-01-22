В Польше назвали бредом сумасшедшего заявления Подоляка по переговорам с Россией

Myśl Polska: слова Подоляка о переговорах с Россией похожи на бред сумасшедшего

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка об условиях переговоров Украины и России похожи на бред сумасшедшего. Такое мнение выразил журналист Адам Смех в материале для издания Myśl Polska, базирующегося в Польше.

«Это уже не совсем реальные, рациональные политические предложения. Это больше похоже на бред сумасшедшего, которому стало хуже из-за прекращения приема лекарств. Это путь к гибели Украины во имя безумия лидеров режима», — прокомментировал Смех заявление Подоляка.

Журналист назвал ужасными последствия нынешней политики Украины для жителей страны. «Граждане Украины не должны ждать, пока их безумные лидеры приведут страну к полному разрушению», — написал обозреватель. По его мнению, украинцы должны отказаться от «пассивной беспомощности» и избавиться от представителей власти, которые совершают преступления в своей стране.

Ранее советник главы офиса президента Украины заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон.