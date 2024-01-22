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17:36, 22 января 2024Интернет и СМИ

Создателю крупного даркнет-форума вынесли необычный приговор

Создателя форума Breached приговорили к 20 годам жизни под надзором

Фото: Remy_Loz / Unsplash

Создателя крупного даркнет-форума Breached Конора Брайана Фитцпатрика приговорили к 20 годам жизни под надзором. Такое необычное решение, как передает Bleeping Computer, вынес суд Восточного округа штата Вирджиния.

Согласно приговору, 21-летний Фицпатрик, известный в даркнет-кругах под ником Pompompurin, первые два года срока будет отбывать под домашним арестом. Кроме того, он будет вынужден круглосуточно носить GPS-локатор, а также получать психиатрическую помощь. В течение первого года жизни под надзором ему также будет запрещено пользоваться интернетом. На компьютер создателя форума установят специальное программное обеспечение, которое будет мониторить все его действия.

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«По истечении этого года ответчик не должен продавать или пытаться продать какие-либо предметы в интернете другим людям или компаниям без предварительного одобрения и разрешения суда или сотрудника службы пробации. Это включает, помимо прочего, продажу предметов на интернет-аукционах», — сказано в приговоре. Другие подробности не приводятся.

Фитцпатрик был арестован в марте 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в краже и продаже на созданной им площадке Breached конфиденциальных персональных данных, принадлежащих миллионам граждан США, а также сотням американских и иностранных компаний. Находясь под домашним арестом, он попытался свести счеты с жизнью, но был спасен. Вскоре после этого на его устройствах нашли детскую порнографию. Фитцпатрик пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по большинству пунктов. Обвинение требовали приговорить его к 15 годам и 8 месяцам реального срока.

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      Вениамин Лыков
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