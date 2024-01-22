Создателю крупного даркнет-форума вынесли необычный приговор

Создателя форума Breached приговорили к 20 годам жизни под надзором

Создателя крупного даркнет-форума Breached Конора Брайана Фитцпатрика приговорили к 20 годам жизни под надзором. Такое необычное решение, как передает Bleeping Computer, вынес суд Восточного округа штата Вирджиния.

Согласно приговору, 21-летний Фицпатрик, известный в даркнет-кругах под ником Pompompurin, первые два года срока будет отбывать под домашним арестом. Кроме того, он будет вынужден круглосуточно носить GPS-локатор, а также получать психиатрическую помощь. В течение первого года жизни под надзором ему также будет запрещено пользоваться интернетом. На компьютер создателя форума установят специальное программное обеспечение, которое будет мониторить все его действия.

«По истечении этого года ответчик не должен продавать или пытаться продать какие-либо предметы в интернете другим людям или компаниям без предварительного одобрения и разрешения суда или сотрудника службы пробации. Это включает, помимо прочего, продажу предметов на интернет-аукционах», — сказано в приговоре. Другие подробности не приводятся.

Фитцпатрик был арестован в марте 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в краже и продаже на созданной им площадке Breached конфиденциальных персональных данных, принадлежащих миллионам граждан США, а также сотням американских и иностранных компаний. Находясь под домашним арестом, он попытался свести счеты с жизнью, но был спасен. Вскоре после этого на его устройствах нашли детскую порнографию. Фитцпатрик пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по большинству пунктов. Обвинение требовали приговорить его к 15 годам и 8 месяцам реального срока.