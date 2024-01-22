В Швеции призвали проверить использование Украиной переданного ей оружия

В парламенте Швеции призвали проверить использование переданного Киеву оружия

Депутат парламента Швеции Бьерн Седер заявил о необходимости организовать проверки использования переданного Украине оружия. В своем обращении к министру иностранных дел королевства Тобиасу Бильстрему он призвал выстроить систему постэкспортного контроля. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса.

Седер напомнил, что США проверяют оружие и технику, которые они поставляют на Украину. «Были проверены серийный номер, техническое состояние и правильные условия безопасного хранения. Министерство обороны Украины объявило, что совместные проверки конечного использования оружия, предоставленного партнерами, будут продолжены», — уточнил автор обращения.

Депутат подчеркнул, что Стокгольм предоставляет Киеву обширную военную помощь с февраля 2022 года. В пакеты шведской помощи, по словам парламентария, входило «все»: от бронебойных снарядов до артиллерийской системы Archer. Кроме того, Седер обратил внимание на то, что Швеция ранее проводила подобные проверки, например, когда передавала военную технику прибалтийским странам.

В связи с этим он обратился к Бильстему с вопросом о планах ввести подобные проверки для Украины. «Какова шведская система постконтроля, и есть ли у министра и Швеции планы осуществлять постконтроль военной техники, которую мы отправили на Украину?» — спросил Седер.

В июне 2023 года высокопоставленный представитель Сил обороны Израиля признался, что Украина может перепродавать американское оружие, в том числе Ирану. Также он отметил, что многие украинские военнослужащие могут заниматься контрабандой оружия ради прибыли.