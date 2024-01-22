Пропавших у берегов Сомали спецназовцев ВМС США нашли мертвыми

CENTCOM признал погибшими двух пропавших в Аденском заливе спецназовцев ВМС США

Двух бойцов спецназа ВМС США, которые десять дней назад упали в воду в Аденском заливе при попытке высадиться для досмотра на судно, предположительно перевозившее оружие из Ирана, и пропали без вести, нашли мертвыми. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

«Мы с сожалением объявляем, что после десятидневных исчерпывающих поисков два наших пропавших военнослужащих (подразделения ВМС США) SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на "погибшие"», — объявили в пресс-службе ведомства.

Поисково-спасательная операция объявлена завершенной. В настоящее время военные пытаются достать тела погибших.

О пропаже моряков, которые проводили операции неподалеку от Сомали, стало известно вечером 11 января. Они «были переброшены в район операций 5-го флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач».