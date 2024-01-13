Двое американских моряков пропали без вести у берегов Сомали

CENTCOM: двое военнослужащих ВМС США пропали без вести в море у берегов Сомали

Двое военнослужащих Военно-морского флота (ВМС) США без вести пропали в море у берегов Сомали. Информация о происшествии была размещена на сайте Центрального командования США (CENTCOM).

О пропаже моряков, которые в это время проводили операции неподалеку от Сомали, стало известно вечером 11 января. По данным на утро 13 января, спасатели продолжают поиски мужчин. «В целях оперативной безопасности мы не будем разглашать дополнительную информацию до завершения операции по восстановлению персонала», — уточнили в CENTCOM.

Также в ведомстве временно отказались сообщать имена и личные данные пропавших без вести военнослужащих из уважения к их семьям. О целях пребывания военных в регионе также мало информации: они «были переброшены в район операций 5-го флота США (C5F) для выполнения широкого спектра задач».

Ранее сообщалось, что российский яхтсмен и экс-штурман подлодки Роман Титов пропал без вести во время кругосветного путешествия. Даже после обнаружения обломков лодки и неопознанного тела родные путешественника предполагают, что он все еще может быть жив.