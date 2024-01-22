Раскрыт способ почистить белые кроссовки в домашних условиях

Директор компании Sneakers ER, которая специализируется на продлении срока службы обуви, Алан Линн раскрыл способ почистить белые кроссовки в домашних условиях. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear.

По мнению эксперта, проще всего ухаживать за кожаными изделиями. Так, после покупки он предложил обработать обувь кондиционирующим воском, чтобы материал стал мягким и водонепроницаемым.

В случае сильного загрязнения во время носки специалист посоветовал налить в миску 200 миллилитров теплой воды, добавить небольшое количество чистящего средства и погрузить туда шнурки. Затем необходимо вытащить из кроссовок стельки и с помощью сухой щетки очистить их от пыли. После этого ее можно окунуть в раствор и почистить ею верхнюю часть обуви, удалив остатки средства тряпкой из микрофибры. Данный процесс рекомендуется повторить несколько раз для достижения наилучшего результата.

Стельки, в свою очередь, Линн советует положить на твердую поверхность и проделать с ними такую же процедуру, что и с внешней частью кроссовок. Далее, удерживая обувь в вертикальном положении, чтобы на нее не попадала грязь, необходимо протереть подошву. Что касается шнурков, собеседник издания посоветовал их потереть друг о друга в руках, чтобы образовалась пена, и протереть их тряпкой из микрофибры.

Линн призвал сушить кроссовки только при комнатной температуре. «Важно не сушить их у батареи. После высыхания положите обратно стельки и зашнуруйте кроссовки. Обработайте их дезодорирующим спреем, чтобы придать им свежий аромат», — заключил он.

В июле блогерша показала необычный способ почистить обувь и смутила зрителей. На размещенном видео женщина продемонстрировала, как поместила меховые тапки, вьетнамки и кроксы в пустую посудомоечную машину для стирки. Затем она извлекла из машины чистые изделия.