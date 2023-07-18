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18:21, 18 июля 2023Ценности

Блогерша показала необычный способ почистить обувь и смутила зрителей

TikTok-блогерша @wood.mood0 показала, как стирает обувь в посудомоечной машине

Кадр: @wood.mood0 / Tiktok

Блогерша с никнеймом @wood.mood0 показала необычный способ почистить обувь и смутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, как поместила меховые тапки, вьетнамки и «кроксы» в пустую посудомоечную машину для стирки. Затем она извлекла из машины чистые изделия.

Видео набрало более 50 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили лайфхак инфлюэнсерши в комментариях. «Для тапок — стиральная машина, а не посудомоечная. Это неправильно и негигиенично», «Подобное не для меня», «Тапки в посудомоечной машине?! Нет!» — заявили юзеры.

В июне блогерша Шантель Мила раскрыла простой способ вернуть белизну кроссовкам с помощью подручных средств. Юзерша посоветовала смешать в равных пропорциях две столовые ложки пищевой соды, средство для мытья посуды и столовую ложку зубной пасты.

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    Алина Гостева
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