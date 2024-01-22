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14:59, 22 января 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных осложнениях отита

Врач Уланкина заявила, что отит может стать причиной абсцесса мозга

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

При отсутствии адекватного лечения отит грозит такими опасными осложнениями, как менингит и абсцесс мозга. Об этом россиян предупредила специалист лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина в беседе с «Известиями».

Другими серьезными последствиями могут стать воспаление лицевого нерва, разрыв барабанной перепонки, снижение слуха. Эксперт напомнила, что отит — это воспаление одного из отделов уха, его чаще всего вызывают вирусы и бактерии. Отит развивается как осложнение инфекционных заболеваний (ангины, кори, ОРВИ, гриппа). Реже причиной становятся травмы. При самом частом отите среднем в полости среднего уха скапливаются серозная жидкость и гной. С прогрессированием болезни в барабанной перепонке может образоваться отверстие, и в этом случае жидкость выйдет наружу.

Специалист заявила, что наружный отит в основном лечится без антибиотиков, но при воспалении среднего и внутреннего уха лечение зависит от тяжести заболевания — иногда не обойтись без антибактериальной терапии. Врач напомнила, что отит — серьезное заболевание, и при первых же признаках воспаления нужно обратиться к врачу. Чтобы снизить риск развития отита, необходимо вовремя лечить респираторные инфекции, а в холодное время года носить головной убор, заключила Уланкина.

Ранее оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Дарима Биданова рассказала, что шум в ушах может оказаться симптомом опасных заболеваний. В частности, напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.

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      Алина Гончарова
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