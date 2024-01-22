Россияне начали покидать Грузию

МВД Грузии: покинувших республику россиян больше, чем приехавших

Количество граждан России, в 2023 году покинувших Грузию, больше, чем количество приехавших. О начале оттока россиян сообщило Министерство внутренних дел (МВД) республики, передает «Интерфакс».

«В 2023 году в Грузию въехали 1 856 237 граждан России, выехали — 1 887 223 россиянина», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве также добавили, что российское направление оказалось на втором месте по числу пересечений государственной границы Грузии.

О начале массового возвращения релокантов в Россию стало известно в ноябре 2023 года. По словам главного специалиста hh.ru по рынку труда Натальи Даниной, четверть уехавших уже находятся в стране в поисках работы.