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11:22, 22 января 2024Экономика

Россияне призвали продлить параллельный импорт автомобилей

ВТБ: 60 % российских автолюбителей поддержали продление параллельного импорта

Фото: Benjamin Nijs / Unsplash

Большинство россиян высказались в поддержку продления параллельного импорта иностранных автомобилей. Об этом говорится в совместном исследовании «Открытие Авто» и ВТБ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос показал, что более половины автолюбителей (60 процентов) призвали пролить действие такой меры. Чаще других за параллельный импорт авто выступали жители Южного и Северо-Западного федеральных округов — 69 и 57 процентов опрошенных соответственно. При этом в целом по стране такое мнение чаще было у мужчин, чем у женщин, — 65 против 55 процентов. Всего с понятием «параллельный импорт» автомобилей хорошо знакомы только чуть более трети опрошенных (35 процентов), слышали о нем, но не знают деталей — 39 процентов россиян.

Среди тех, кто поддержал параллельный импорт авто, 55 процентов заявили, что «каждый имеет право выбора транспортного средства». Отметили, что только так теперь возможно купить качественные европейские, японские и корейские автомобили 35 процентов респондентов, а 33 процента указали на параллельный импорт как единственный способ поставки в РФ машин, ушедших с отечественного рынка марок.

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Еще 28 процентов сказали, что ввоз транспортных средств по такой схеме способствует конкуренции за покупателя и идет на пользу рынку. Чаще всего (39 процентов) автолюбители хотели бы расширить поставки в Россию японских автомобилей по параллельному импорту.

По мнению 8 процентов респондентов, ввоз машин таким способом нужно ужесточить. Из них 42 процента посоветовали развивать российский автопром вместо того, чтобы привозить в страну иномарки, 23 процента не считают канал параллельного импорта важным для большинства населения, а 14 процентов оказались вполне удовлетворены текущим ассортиментом официальных поставок.

В опросе экспертов приняли участие 1457 россиян из всех округов страны, владеющих авто или планирующих покупку личного транспорта в ближайший год. Возраст респондентов — от 18 до 65 лет.

Ранее эксперты ВТБ и «Открытие Авто» спрогнозировали, что российский авторынок в 2024 году может вырасти до 1,4-1,5 миллиона штук. По мнению специалистов, рост мог бы быть более существенным — до 2 миллионов продаж. Однако этому могут помешать увеличение ставок по автокредитам и продолжающееся подорожание самих машин.

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