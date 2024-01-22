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10:28, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за похищение девятилетней школьницы

Во Владивостоке россиянин предстанет перед судом за похищение 9-летней девочки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во Владивостоке предстанет перед судом 39-летний россиянин, подозреваемый в похищении школьницы. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 сентября 2023 года мужчина напал на девочку возле школы на улице Пирогова и уволок ее в лесной массив. Там он пригрозил ей применением насилия и расправой, велел отдать мобильный телефон, после чего попытался задушить. Однако довести преступление до конца он не сумел из-за появившихся на месте прохожих. Мужчина скрылся, но местные подростки смогли найти его и сообщить местоположение полицейским.

Злоумышленник был задержан. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе против половой неприкосновенности. Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В декабре 2023 года восьмилетняя девочка, которую похитили под Калугой, рассказала, что ее не обижали, но невкусно кормили три раза в день.

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      Владимир Седов
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