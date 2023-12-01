Похищенная под Калугой второклассница рассказала о злоумышленниках

РИА Новости: похищенная под Калугой девочка заявила, что ее невкусно кормили

Восьмилетняя девочка, которую похитили под Калугой, заявила, что ее не обижали, но невкусно кормили. Об этом сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону Лилия Латыпова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день», — рассказала она.

Латыпова объяснила, что девочка сильно испугалась, когда незнакомые люди посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. При этом она говорила «боюсь», однако ей не отвечали. Второклассница также вспомнила, что у похитителей было много животных, так как семья содержит свое хозяйство.

О пропаже восьмиклассницы стало известно в четверг, 30 ноября. Ее похитили по пути из школы домой, позднее матери ребенка пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет. В тот же день сообщалось, что девочка найдена живой в Тульской области.