Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:47, 1 декабря 2023Россия

Похищенная под Калугой второклассница рассказала о злоумышленниках

РИА Новости: похищенная под Калугой девочка заявила, что ее невкусно кормили

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Восьмилетняя девочка, которую похитили под Калугой, заявила, что ее не обижали, но невкусно кормили. Об этом сообщила представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону Лилия Латыпова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день», — рассказала она.

Латыпова объяснила, что девочка сильно испугалась, когда незнакомые люди посадили ее в машину и увезли в неизвестном направлении. При этом она говорила «боюсь», однако ей не отвечали. Второклассница также вспомнила, что у похитителей было много животных, так как семья содержит свое хозяйство.

О пропаже восьмиклассницы стало известно в четверг, 30 ноября. Ее похитили по пути из школы домой, позднее матери ребенка пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет. В тот же день сообщалось, что девочка найдена живой в Тульской области.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Подрыв поезда в тоннеле БАМа признали терактом. Что известно о расследовании?

      Россияне опередили туристов из других стран по поездкам на один курорт Азии

      Полицейский обвинил россиянина в хранении наркотиков и был арестован

      Назван самый популярный способ мошенничества в интернете

      Россиянин попытался зарубить топором заступившегося за жену гостя

      Ведущая шоу о готовке назвала редкостным говном получившееся в выпуске блюдо

      Жена Зеленского высказалась против его переизбрания

      Похищенная под Калугой второклассница рассказала о злоумышленниках

      Собака нашла похищенного мальчика за полтора часа

      Последнее сокращение добычи нефти назвали признаком бессилия ОПЕК+

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости