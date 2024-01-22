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08:43, 22 января 2024Силовые структуры

Россиянка приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним

На Сахалине россиянка пойдет под суд за расправу над сожителем из-за ревности

Фото: СКР

На Сахалине предстанет перед судом 34-летняя россиянка, расправившаяся с сожителем на почве ревности. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора — женщине не нравилось, что мужчина длительное время поддерживал связь с бывшей возлюбленной. После ссоры она ушла из квартиры, а когда вернулась, взяла кухонный нож и нанесла мужчине три удара в грудь. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью.

На время расследования уголовного дела обвиняемая была отправлена в СИЗО. Дело направлено в суд.

Ранее в январе сообщалось, что россиянин расправился с девушкой на лестничной клетке из-за ревности. Мужчину приговорили к восьми годам.

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      Владимир Седов
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