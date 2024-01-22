Российские крейсер и фрегат ТОФ отработали экстренное приготовление к бою

ТОФ: крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» отработали приготовление к бою

Экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вышли из Владивостока в море, отработали экстренное приготовление к бою и совершили переход в район, предназначенный для тренировок. Об этом рассказали в пресс-службе ТОФ в Telegram.

Во время прохода кораблей по заливу Петра Великого на борт приземлились вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Тренировочные полеты произвели с аэродрома в Приморском крае.

«Отряду кораблей предстоит выполнить обширный комплекс задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов», — проинформировали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что во Владивосток после планового технического ремонта был доставлен спасательный глубоководный аппарат АС-30. Аппарат получил новые двигатели, также проведено плановое техническое обслуживание его средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.