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09:15, 22 января 2024Среда обитания

Российский художник заявил о нехватке помоек в Москве

Художник Алексей Тегин заявил о нехватке помоек в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский художник и музыкант Алексей Тегин заявил, что в Москве не хватает помоек. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Тегин ответил на вопрос, что ему нравится и не нравится в городе. Он рассказал, что ему по душе «места — индустриальные помойки», создающие впечатление того, будто находишься в сновидении, а также всякий «стрем». Музыкант также признался, что его «штырит» от незнакомых мест, которые словно погружают его в другую реальность. «Не люблю то, где максимально продавлено пространство современной структуры», — уточнил Тегин.

Что касается недостатков Москвы, художник отметил, что ему хотелось бы, чтобы в столице было побольше помоек. «Я большой противник борьбы с помойками. Если отбирать пищу у художников, им это не нравится: Париж весь живет в огромной помойке. К сожалению, в Москве наводят евроремонт — борются с деревьями в духе кошмаров Фридриха. Но, думаю, природа возьмет свое и станет кривой», — убежден собеседник издания.

Ранее в январе режиссер Алексей Герман-младший призвал не застраивать центр Москвы.

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      Полина Кислицына
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