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17:01, 22 января 2024Мир

Российский моряк рассказал об условиях на удерживаемом в Африке судне

«Известия»: моряк показал условия на удерживаемом в Мозамбике судне Volopas

Фото: Unsplash

Один из моряков удерживаемого в африканском Мозамбике судна Volopas, россиянин Виктор Абусагитов, рассказал об условиях, в которых живет экипаж. Соответствующие кадры публикуют «Известия».

По словам мужчины, спать ночью на судне невозможно, так как все постоянно мокрое. На мангале моряки готовят еду, деньги на которую им выделяет один из судовладельцев. «У нас ни топлива, ни света», — рассказал Виктор изданию.

Кроме того, мыть посуду на судне им приходится в два этапа: сначала забортной водой, а затем — пресной.

12 января стало известно, что два россиянина, два украинца и один литовец застряли на судне в Африке без паспортов. Моряки разводят костер прямо на палубе и питаются один раз в день.

В МИД РФ заявили, что российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту, оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом.

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      Варвара Кошечкина
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