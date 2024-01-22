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12:39, 22 января 2024Из жизни

Любитель испорченной еды рассказал о самом отвратительном блюде в жизни

В Японии тиктокер ел тухлые яйца и испорченное мясо с червями и прославился

Кадр: @haritsuuu

Индонезийский тиктокер Харицу прославился в Японии благодаря видео, в которых он ест испорченную и заплесневевшую еду. Издание Vice взяло у него интервью.

По словам Харицу, любителем испорченного его сделали бедность и скука. Несколько лет назад он перебрался в Японию, чтобы учиться, но потом бросил университет и оказался в бедственном положении. Денег не хватало даже на еду. Именно в тот период будущий тиктокер впервые попробовал пищу, которая у других не вызывает ничего, кроме отвращения. «Я всегда был любопытным человеком. Другие думают: "Но зачем?" А я думаю: "Почему бы и нет"», — объясняет он.

В своем первом видео для TikTok Харицу поглощал мясо двухмесячной давности, густо обросшее плесенью. «До сих пор помню, каким оно было на ощупь, — рассказал он. — Будто толстый слой слизи, проскальзывающий между пальцами». Однако это, по его словам, было далеко не самое отвратительное блюдо в его жизни. Куда меньше Харицу понравились тухлые яйца и рис с плесенью. В первом случае его смущал запах, а во втором — черви.

Забавно, что я боюсь червей и вообще насекомых. Но при этом мне все равно хочется попробовать их на вкус

Харицулюбитель испорченной еды
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Харицу утверждает, что испорченные продукты ни разу не вызывали у него пищевого отравления. «Даже диареи не было из-за еды, которую я ем, — признался он. — Самому не верится».

Ранее французский активист в одиночку переплыл Атлантический океан на яхте, питаясь только продуктами с истекшим сроком годности. Путешествие из Парижа в Нью-Йорк заняло у 29-летнего Батиста Дюбанше десять месяцев. Избранная им диета не прошла даром: в пути он видел галлюцинации.

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      Олег Парамонов
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