СК проверит инцидент с собирающими пожертвования для СВО мошенниками в форме

СК: в Краснодарском крае замечены мошенники в военной форме со сборами на СВО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о мошенниках в Краснодарском крае, которые, по информации СМИ, собирают пожертвования под видом отправки в зону спецоперации (СВО). Об этом рассказали в пресс-службе Следкома России в Telegram-канале.

Речь идет о мужчинах, которые были замечены в станице Марьянской, одетые в военную форму. Их личность не установлена. Местные жители сообщают, что это переодетые мошенники.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку по факту таких инцидентов. Доклад о ходе этой проверки председателю Следкома предоставит руководитель регионального отделения А. К. Маслов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура и Следственный комитет (СК) концептуально поддержали законопроект о конфискации имущества за фейки о Российской армии (ВС). Согласно документу, имущество будет изыматься в случае, если ложные сведения о ВС распространялись из корыстных побуждений, также злоумышленники рискуют лишиться госнаград.