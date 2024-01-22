США и Южная Корея ускорят переговоры о финансировании войск из-за Трампа

Bloomberg: США и Южная Корея ускорят переговоры о финансировании войск

США и Южная Корея ускорят переговоры о финансировании за 2024 год американских войск, находящихся на полуострове из-за возможной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Причина ускорения обычного календаря переговоров состоит в том, чтобы попытаться достичь соглашения до прихода к власти потенциальной новой администрации Трампа (...). Действующее соглашение истекает в 2025 году», — сообщается в материале издания.

Авторы напоминают, что в период своего президентства Трамп потребовал от Южной Кореи пять миллиардов долларов для финансирования американского контингента. Требование вызвало негативную реакцию в Сеуле, так как страна тратит значительные средства на обеспечение безопасности.

Согласно соглашению, заключенному при нынешнем президенте Джо Байдене в 2021 году, Южная Корея тратит чуть более одного миллиарда долларов на войска США.

Ранее Южная Корея заняла пятое место в рейтинге самых сильных армий мира, составленном Global Firepower Index 2024. Таким образом, она сместила Вооруженные силы Великобритании.