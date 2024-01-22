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02:21, 22 января 2024Мир

Стало известно о новой сделке США по освобождению заложников в Газе

WSJ: США, Египет и Катар готовят новую сделку по освобождению заложников в Газе

Фото: Aaron Burden / Unsplash

США, Египет и Катар подталкивают Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов, которые принимают участие в переговорах.

Отмечается, что сначала палестинское движение должно будет отпустить всех заложников из числа гражданских, в ответ власти Израиля освободят несколько сотен палестинских заключенных. Также израильской стороне придется вывести свои силы из городов анклава, обеспечить свободу передвижения в секторе Газа, а также разрешить увеличить в два раза объем поставок гуманитарной помощи.

Согласно второй части сделки, представители ХАМАС должны будут освободить израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Далее последует освобождение из заложников израильских военных в обмен на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обязана будет вывести часть своих сил из анклава.

Однако ни одна из сторон пока не согласилась на подобную сделку. Переговоры планируется провести в Каире через несколько дней.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что хочет, чтобы Израиль сконцентрировался на точечной борьбе с руководством ХАМАС, а не на масштабных операциях в секторе Газа.

До этого депутат Кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон признал, что США оказывают давление на Израиль, из-за чего ход военной операции в секторе Газа был изменен.

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      Марина Совина
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