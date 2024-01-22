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11:54, 22 января 2024Среда обитания

Стоимости аренды квартир в Москве предрекли рост

Эксперт Сизова предрекла рост стоимости аренды квартир в Москве из-за релокантов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Арендная ставка на жилье в Москве вырастет из-за повышенного спроса, вызванного возвращением в страну релокантов. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась коммерческий директор агентства недвижимости Людмила Сизова.

В настоящее время в страну приезжают многие уехавшие в 2022 году россияне. Они могут вернуться в квартиры, которые ранее сдавали. Спрос на аренду таким образом вырастет, поскольку арендаторам в этом случае придется искать новое жилье. Если же уехавшие ранее сами снимали квартиры, по возвращении им придется искать новые, что напрямую повлияет на спрос.

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Рост спроса также вырастет из-за ситуации на ипотечном рынке, из-за которой многие не могут позволить себе приобрести собственную квартиру. Эксперт отдельно отметила, что в цене вырастет низкобюджетное жилье — студии и однокомнатные квартиры в районах с неразвитой транспортной инфраструктурой. Дорожать также будут квартиры для съема в ближнем Подмосковье.

Замдиректора управления аренды риелторской компании Оксана Полякова указала, что в настоящее время съемщики готовы рассматривать более удаленные от центра районы ради экономии — это Некрасовка, Кузьминки, Новогиреево, Теплый Стан и Лосиноостровский.

Ранее финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко заявил, что в 2024 году россиянам выгоднее снимать жилье, чем покупать его. Желающим приобрести свои квартиры россиянам он напомнил о необходимости первоначального взноса — в настоящее время он составляет 20-30 процентов от стоимости объекта.

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      Мария Черкасова
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