В России отреагировали на указ Зеленского о населенных украинцами территориях

Депутат Новиков раскритиковал указ о населенных украинцами территориях РФ

Исходя из подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа об исторически населенных украинцами территориях России можно сделать вывод о том, что глава государства находится в сложном положении. Так на решение президента в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«У людей, как говорит молодежь, крышу сносит. Они начинают принимать неадекватные решения, — заявил Новиков. — Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом. При этом из такой ситуации можно сделать определенные выводы».

В данном случае, как считает политик, можно сделать вывод, что «режим Зеленского в преддверии полной агонии». Это, по мнению Новикова, заставляет главу государства принимать решения, не отвечающие реальному положению вещей.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе.