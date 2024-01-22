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11:01, 22 января 2024Россия

В Дагестане медсестра встретила с ножом вломившегося в ее дом поклонника

В Унцукуле медсестра встретила с ножом поклонника, который вломился в ее дом

Фото: Unsplash

В дагестанском селе Унцукуле медсестра встретила с ножом поклонника, который вломился в ее дом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, гость давно просил руки у девушки. Ее родители не поддерживали союз молодых людей. Парень несколько раз проникал в дом медсестры. В день происшествия он залез в окно и стал умолять впустить его. Девушка не захотела ничего объяснять и пригрозила поклоннику ножом.

Последний не поверил, что она сможет его ранить и стал провоцировать дагестанку. После этого молодой человек попал в больницу с порезом руки, однако претензий к девушке он не имеет.

Ранее сообщалось, что житель Ижевска приказал 12-летнему сыну порезать ножом врача. Россиянин счел, что медик ненадлежащим образом осмотрел его девятилетнего сына и ударил его по голове, а затем заставил старшего сына 12 лет накинуться на мужчину с ножом. За это горожанин получил 13 лет тюрьмы.

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      Анна Щербакова
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